شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تؤكد الاهتمام بالصيادين والأيتام و620مشروعا في برنامج فرصة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذكرت وزيرة التضامن: "هدفنا أن يتربى هؤلاء الأطفال في أسر كافلة، والوزارة تتحقق من هذه الأسر وتقدم لهم كل الدعم لتعويض الأطفال عن جزء كبيرمما فقدوه".

وقالت: تفقدنا جمعية الهلال الأحمر،مؤكدة ان الجمعية تشارك في مجالات عده كتيرة فهى لا تتوقف فقط عند الإغاثة والرعاية الطبية كما رأينا الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوى، مشيرة إلى ان هناك اهتمام بالصيادين والصائدات وبحث مشكلاتهم بعد مبادرة بر أمان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت أن مركز فوه من المراكز المعروفة في إنتاج السجاد وستحدث طفره في السجاد والكليم، فهي نموذج للإنتاج والكفاءه ليس فقط في التسويق المحلى ولكن التسويق العالمى والعلاقه بين صغار المنتجين والتجار ويهمنا دخولهم في حيز العماله المنتظمة ونطمح ان نصدر من المفروشات والسجاد والكليم.

وقالت هناك برنامج " فرصة للثروة الداجنة " وسيتم افتتاح 620 مشروع بأول مرحلة بالتعاون مع السيد قصير، وزير الزراعة، عبارة عن بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحده 120 طائر عمر 120 يوم، لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم ويتم تسديد الأقساط عن طريق بيض الدجاج.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ان جميع الحرف التي قدمتها الوزيرة للسيدات الارامل والمطلقات والمرأه المعيلة بالحامول وبلطيم كهدية متمثله في بوكس به 120 دجاجه بدون مقابل بجانب 800 كيلوطن علف لشهرين القيمه ب15 الف جنيه والباقى يتم سداده من الإنتاج، أملاً ان يتم تعميم المشروع في جميع مراكز كفرالشيخ.