شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الجيزة تنتهى من حفر 400 بالوعة صرف خلال شهر لشفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم تنفيذ 400 بلاعة فى مختلف شوارع المحافظة، وذلك فى إطار خطة الشركة للاستعداد لسقوط الأمطار، والمساهمة فى سرعة شفط المياه من الشوارع الرئيسية، والقضاء على أى تجمعات لمياه الأمطار عقب سقوطها.

وحول أماكن البالوعات وموعد تنفيذها، قال رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم حفر عدد 400 بالوعة خلال شهر وذلك فى المناطق والمحاور الرئيسية منها جامعة القاهرة، وشارع البحرالاعظم، ومحور 26 يوليو، وشارع السوادان، وكورنيش الوراق، وشارعى فيصل والهرم.

وأضاف المهندس منصور بدوى، أنه تم حفر عدد 8 أبار شحن جوفى فى عدد من المناطق الرئيسية منها عدد 4 آبار فى طريق الإسكندرية الصحراوى، وعدد 1 بئر فى ميدان الرماية، وعدد 2 بئر فى نفق البدرشين، بالإضافة لعدد 1 بئر فى منطقة كرداسة.

وأكد أن كمية مياه الأمطار التى سقطت فى شوارع المحافظة الأسبوع الماضى تمثل ضعف الكمية التى سقطت فى الأسبوع قبل الماضى، لافتا إلى أنه تم السيطرة على كافة تجمعات المياه خلال فترة لم تتخطى الـ5 ساعات من سقوط الأمطار نظرا للاستعداد المسبق وإعلان حالة الطوارئ قبل سقوط الأمطار بأيام.

وقال إنه تم إنشاء محطة رفع فى نفق إمبابة، وكذلك كافة الأنفاق داخل المحافظة، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تطهير وتنظيف كافة بالوعات المطر والصرف، بجانب غرفة عمليات مستمرة تعمل على مدار اليوم.