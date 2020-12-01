شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلانية تصاب بكورونا 3 مرات × 7 شهور.. وزميلاتها يدعمونها بلافتة حب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لمسة إنسانية، رفعت صديقات الصيدلانية حنان لطفى بمدينة المنصورة، لافتة أسفل غرفتها في المستشفى لدعمها ورفع معنوياتها عقب إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثالثة خلال 7 أشهر، وكان لهذا الدعم دورًا هامًا فى رفع حالتها المعنوية ودعمها حتى تحسنت حالتها النفسية والطبية.



زميلات الصيدلانية يرفعن لافتة أسفل المستشفى

ونشرت حنان لطفى، صور زميلاتها، عبر حسابها بموقع فيس بوك، وكتبت فى تعليقها عليها: "الصورة الحلوة دي كانت أول يوم هنا.. سرقت دقيقة من غير الأكسجين عشان ابص لهم من البلكونة وتقريبا لسه شاحنة بيها طاقة لغاية دلوقتى.. ربنا يرزقكم في حياتكم بناس زي اللي في حياتي ويقدرني اردلهم ولو عشر اللى بيعملوه عشانى".



زميلات صيدلانية مصابة بكورونا يرفعن لافتات أسفل غرفتها بالمستشفى

وفى السياق ذاته، ذكرت حنان لطفى، في مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر الفضائية الأولى، أنها أصيبت نتيجة الاحتكاك مع المواطنين في الصيدلية، مشيرة إلى أن الناس لم تتعامل بوعى كاف من حيث اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأنها تختلط مع أعداد كبيرة من الناس يوميا، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة.

وأضافت، أنها أصيبت بجلطة ونقص فى الأكسجين، وتعالج الآن من أثار فيروس كورونا، والالتهاب الرئوى، ولفت إلى أنها لم تشعر خلال تجربة إصابتها بفيروس كورونا المستجد أنها بمفردها حيث تتلقى دعما كبيرا من زملائها، مشيرة إلى أن الأطباء يتعرضون عادة للإصابة لقلة الوعى من المخالطين لهم.



زميلات صيدلانية م أسفل غرفتها بالمستشفى

وشددت الصيدلانية حنان لطفى، على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، وخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، وقالت: "من خلال تجربتى بالإصابة بالمرض عدة مرات، فإنه ليس هناك ما يعرف بالمناعة المؤقتة، حيث أصبت بفيروس كورونا 3 مرات، ولابد من اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، حتى المعافين معرضين للإصابة بقوة مرة أخرى".