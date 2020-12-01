شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة: تكريم القضاة السابقين والراحلين شرف للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال كلمته فى احتفالية يوم الوفاء والإنجاز إن مجلس الدولة له الريادة والانجاز والسبق بشهادة كل الجهات في مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وأن ما يحدث اليوم هو خير دليل، خاصة في الطعون الانتخابية التي تم انجازها في مدة لا تزيد عن 10 أيام.

وأضاف أن مجلس الدولة، يشرف اليوم بتكريم من رحلوا عنه وتكريم القضاء السابقين، ولأول مرة يكرم شباب القضاة، وتم تكريم 2 منهم جمعهما لقاء مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي خصص لهما ساعة ونصف الساعة للتحاور معهما، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ المجلس أيضًا ينتدب 15 زميلًا لوزارة العدل، ولأول مرة ينشأ 5 مأموريات ضرائب لمجلس الدولة، وأصبح هناك سرعة انجاز للقضايا.