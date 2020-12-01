شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 38 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بينهم 1.8 مليون طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية أنه يوجد 38 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، منهم 1.8 مليون طفل (0-14 سنة)، وأن 81٪ من جميع المصابين يعرفون حالة الفيروس لديهم، وحوالي 7.1 مليون شخص لا يعرفون حالتهم وكان 25.4 مليون شخص يحصلون على العلاج في عام 2019.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة والسكان اليوم باليوم العالمى الثاني والثلاثين للايدز تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات".

وقالت، إن تقرير المخدرات العالمي (2019) يقدر أنه اعتبا ًرا من عام 2017 ، استخدم 271 مليون شخص في جميع أنحاء العالم المخدرات مرة واحدة على الأقل في العام السابق . ومن بين هؤلاء ، 11.3 مليون شخص يتعاطوا المخدرات عن طريق الحقن.

وتابعت: أن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن بنسبة 12.7٪ ، مما يشير إلى أن 1.4 مليون من هؤلاء السكان يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية ويشكل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن 9٪ من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم في عام 2017 بينما تشكل النساء والفتيات حوالي

٪48 من جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2019.

وقالت: في إقليم شرق المتوسط، فقد أتت جائحة كوفيد-19 في وقت حرج لوباء فيروس نقص المناعة البشري. إذ يُقدَّر عدد المتعايشين مع الفيروس بنحو 420 ألف شخص، ويتنامى الوباء على نطاق غير مسبوق. وفي عام 2019 وحده، وقعت 44 ألف إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشري في الإقليم، بزيادة تبلغ 47% مقارنةً بعام 2010 المرجعي. ولم ُيش َّخص سوى ثلث المتعايشين مع الفيروس في الإقليم، ولا يتلقى العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية سوى 24%.

وأضافت أن جمهورية مصر العربية تعتبر من الدول المعترف بها كدولة منخفضة الانتشار بين عامة السكان )0.02%( ، مع بعض الأدلة على الأوبئة المركزة بين الفئات الأكثرعرضة مثل الشباب (من سن 15 إلى 49 عاما) وهناك دراسة محلية قدرت ان مريض الايدز يكلف الدولة حوالي مليون جنيها في عمره كله. وبالرغم من ذلك ، فإن هناك زيادة سنوية للحالات المكتشفة حديثًا بحوالي 25-35٪ كل عام على مدار السنوات العشر الماضية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوة تاريخية منذ عام 2014 لتأمين العلاج لأفراد من خلال التمويل الحكومي. ابتداء من عام 2017، يتم تمويل برنامج العلاج المضاد للفيروسات (ART بالكامل محل ًيا من خلال التمويل الحكومي علاوة على ذلك ، اعتمدت وزارة الصحة والسكان نهج "الاختبار والعلاج" في توزيع العلاج منذ يوليو 2017 كجزء من التغطية الصحية الشاملة .

حضر الاحتفال الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وكريستينا ألبيرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، و الدكتور رانجايان جورومورتي المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإيدز.