شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأى القومى للمرأة: زيادة المشاكل الأسرية بنسبة 33% بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤثر أزمة جائحة كوفيد -19 سلبا على حقوق المرأة وحياتها فى جميع أنحاء العالم، حيث تتزايد الأعباء الاجتماعية والنفسية التى تقع على كاهل المرأة منذ بدء الأزمة ، من خلال الأدوار الاجتماعية والصحية والأسرية التى تلعبها المرأة فضلا عن دورها الهام في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف تقرير، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية يشكل النساء غالبية العاملين في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 70 %، ووفقا لمنظمة العمل الدولية تؤدى النساء والفتيات معظم أعمال الرعاية، كما أن الغالبية من المعلمين والعاملين فى صناعة الخدمات من الاناث .

وفى مصر اتخذت القيادة المصرية سلسلة من الإجراءات والقرارات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وعملت على الاهتمام بالفئات المتضررة من هذه الإجراءات وعلى رأسها المرأة .

ورصد التقرير، تداعيات فيروس كورونا المستجد على المرأة المصرية ، وجهود الدولة لحماية المرأة من هذه التداعيات على المستويين المحلي والدولى .

وفيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا المستجد على المرأة المصرية ، تزايد معدلات العنف الأسرى ضد المرأة ، حيث أطلق المجلس القومى للمرأة استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة " وهيئة الأمم المتحدة للمرأة .

وأظهرت النتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على العنف الذى تتعرض له المرأة المصرية من ناحية الزوج، حيث أشارت نتائج الاستطلاع إلى زيادة المشاكل الأسرية بنسبة 33 % ، وتعرض حوالى 7 % من الزوجات للعنف من قبل الزوج من ضرب أو إهانة لفظية .