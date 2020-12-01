تعرف على مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ومواصفاته وموعد انتهاء تنفيذه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن خطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ومواصفاتها وموعد انتهاء تنفيذ المشروعين خلال التقرير التالى: 1- المونوريل عبارة قطار مكهرب يسير على خط قضبان حديدى مفرد منفذ على مسار علوى معزول تماما عن سطح الأرض والتقاطعات المرورية. 2ـ المونوريل يعمل بالكهرباء مثل مترو الأنفاق. 3ـ الدولة تنفذ حاليا مشروعين مونوريل وهما: ـ الأول يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 54 كم. ـ الثانى يمتد من 6 أكتوبر حتى شارع وادى النيل بالمهندسين بطول 42 كم. 4ـ الحكومة تعاقدت مع شركة بومباردييه العالمية المتحالفة مع شركتى المقاولون العرب واوراسكوم للانشاءات لتنفيذ المشروعين. 5ـ تكلفة المشروعين تصل إلى 2.5 مليار يورو. 6ـ يتم تمويل تكلفة المشروعين قرض دولى ميسر مقدم من بنك الصادرات الكندى. 7ـ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق الإشراف على تنفيذ المشروعين. 8ـ وزارة النقل بدأت فعليا فى تنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية و٦ أكتوبر. 9ـ سيتم الانتهاء من تنفيذ خطى المونوريل خلال ٣ سنوات. 10ـ التحالف المنفذ للمشروعين سيكون مسئولا عن تشغيلهما لمدة 30 عاما بنظام حق الانتفاع. ١١- السرعة التصميمية المونوريل تصل إلى ١٢٠ كم/ س.



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