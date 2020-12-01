شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مسابقة الموظف المثالى بالكليات والإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تنظيم إدارة المشروعات البيئية، بالتعاون مع إدارات القطاع "مسابقة الموظف المثالي" لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام 2020.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تتضمن شروط ومعايير التقدم للمسابقة أن يكون المرشح حاصل على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وأن يكون حصل على أقل من رصيد الإجازات خلال العام، على أن يكون آخر تقريرين سنوى بدرجة إمتياز، والا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، على أن يكون المرشح تقديم بنموذج تطوير مقترح للإدارة التي يعمل بها وسيتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم في أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.

ويتم إختيار الموظف المثالي في ضوء المعايير السابقة من خلال لجنة تحكيم مشكلة لهذا الغرض، ويتم ترشيح عدد من الموظفين بكل كليه أو إدارة وفقاً لعدد الموظفين بها وسيتم منح الفائزين مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تذكاري على أن يوضع أسماء المكرمين في كتيب خاص بإسم المسابقة يوزع عليهم.