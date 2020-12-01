شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يعرب عن اعتزازه بمن أنجز واجبه الوطنى فى يوم الوفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن يوم الوفاء والإنجاز، يوم عزيز ويعتز به الجميع، وأوضح: نعتز بمن حقق الإنجاز القضائي المطلوب، وهو يوم يجمع شيوخ القضاة الذين علموا الكثيرين. وتحدث حسام الدين عن المستشار محمد جودت الملط، رئيس مجلس الدولة السابق، والذي أثرى العمل القضائي بخبراته وجهده المضني، ورحب بجميع الحضور.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.

وأضاف حسام الدين، أن التجمع في هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البرتوكولى، ولكن للحديث بلغة الأرقام والتى لا كذب فيها، ومن أجل الحديث أيضًا عما تم إنجازه في عام قضائي واحد، من عدد القضايا والفتاوى التى صدرت خلال هذا العام .

ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان" الوفاء والانجاز"،لتكريم ايضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.