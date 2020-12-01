رئيس مجلس الدولة يعرب عن اعتزازه بمن أنجز واجبه الوطنى فى يوم الوفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يعرب عن اعتزازه بمن أنجز واجبه الوطنى فى يوم الوفاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن يوم الوفاء والإنجاز، يوم عزيز ويعتز به الجميع، وأوضح: نعتز بمن حقق الإنجاز القضائي المطلوب، وهو يوم يجمع شيوخ القضاة الذين علموا الكثيرين. وتحدث حسام الدين عن المستشار محمد جودت الملط، رئيس مجلس الدولة السابق، والذي أثرى العمل القضائي بخبراته وجهده المضني، ورحب بجميع الحضور.
جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.
وأضاف حسام الدين، أن التجمع في هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البرتوكولى، ولكن للحديث بلغة الأرقام والتى لا كذب فيها، ومن أجل الحديث أيضًا عما تم إنجازه في عام قضائي واحد، من عدد القضايا والفتاوى التى صدرت خلال هذا العام .
ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان" الوفاء والانجاز"،لتكريم ايضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الدولة يعرب عن اعتزازه بمن أنجز واجبه الوطنى فى يوم الوفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.