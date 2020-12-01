شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: دعم الدولة للقطاع السياحي مشروط بعدم تسريح العمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع عقده مع ممثلي القطاع السياحي الخاص، إن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتذليل كافة العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة بما يحافظ علي سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، مؤكدا على أن أي دعم تقدمه الدولة هو شريطة الالتزام بعدم تسريح العمالة والاحتفاظ بها في كافة المنشآت السياحية والفندقية.

وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في زيادة التدفق السياحي إلى مصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية، خاصة في ظل اقتراب إجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسي الحالي.