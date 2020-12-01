شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء: تطوير شبكات الكهرباء في محافظات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة صباح مشالي، رئيس شركة نقل الكهرباء، إن الشركة قامت بالعديد من الإجراءات لربط محطات توليد الطاقة الشمسية بموقع بنبان مع الشبكة الموحدة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأضافت «مشالي» أنه تم إنشاء عدد (4) محطات محولات جهد 220 /22 ك.ف بمنطقة بنبان 1، 2، 3، 4، وتوسيع محطة محولات بنبان 3 لتعمل على جهد 500 كيلو فولت، وإنشاء خطوط جهد 220 ك.ف لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول حوالي 32 كم، وإنشاء كابلات جهد 22 ك.ف لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على 1000 كم.

ولفتت رئيس شركة نقل الكهرباء إلى أن الشركة تقوم حاليا بإنشاء خط بنبان / نجع حمادي جهد 500 كيلو فولت بطول 195 كم، بإجمالي استثمارات مقدارها 1،65 مليار جنيه، وتم الانتهاء من التنفيذ، كما تم التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية في بنبان على مساحة 400 متر مربع داخل حدود محطة محولات بنبان 3، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم حوالي 100 مليون جنيه.

وأوضحت «مشالي» أنه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وبخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجا.