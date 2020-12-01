شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة إرشادية حول الأنفلونزا الموسمية والأعراض المشتركة بينها وبين كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة، لعقد دورات توعوية للعاملين، تم تنفيذ ندوة إرشادية عن الأنفلونزا الموسمية وأعراضها وطرق العدوى بها، والتشابه بينها وبين فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر ديوان عام مديرية الزراعة، بمشاركة الدكتورة منى زكى، استشاري ثقافة صحية، والدكتورة غادة احمد، صيدلي إكلينيكي واستشارية ثقافة صحية، وبحضور عدد من العاملين بالمديرية.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت التعريف بالأنفلونزا الموسمية وأعراضها من حمى وعطس وسعال جاف وآلام بالعضلات، كما تم التطرق إلى فيروس كورونا وخطورته وأهمية إتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية منه، بإرتداء الكمامة الواقية وإجراء أعمال التطهير بصفة دورية وغسل الأيدي، وتناول الأغذية الصحية وممارسة الرياضة والتباعد الإجتماعي ،مع ضرورة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية «التطعيم الرباعي» والمتوافر فقط في مكاتب الصحة بحي أول وثاني والنحال بمدينة الزقازيق .

ومن جانبه وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الندوات التوعوية بفيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق الوقاية منه، وذلك بالتنسيق بين المديريات المعنية لتوعية العاملين بها بخطورة الفيروس ،وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهته حرصاً على صحة وسلامة الجميع من العاملين ومتلقي الخدمات المختلفة ،مشدداً على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة المنشآت العامة والخدمية بنطاق المحافظة للتصدي للفيروس والتغلب عليه.