شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: عرض قانون «المنشآت السياحية» قريبا علي مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف د. خالد العناني وزير السياحة و الأثار، خلال اجتماع عقده مع ممثلي القطاع الخاص السياحي، عن فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المزمع عرضه قريبا على مجلس الوزراء الموقر والذي سيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.

كما حرص الوزير خلال الاجتماع على الاستماع إلى المشاكل التي يواجهها المستثمرين ومطالبهم ومقترحاتهم، منها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية، كما طالبوا بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين في سداد القروض للبنوك في إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.