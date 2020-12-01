شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء أعمال «التكاسي» بترعة السواحلية بأرمنت في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت بالأقصر، إنهاء هندسة ري أرمنت أعمال «التكاسي» بترعة السواحل بمركز أرمنت، لوقف الهبوط ببعض المناطق بطريق ترعة السواحل.

وقال «عاشور» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم ردم مناطق الهبوط بالتربة الزلطية بواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتم تسوية وتمهيد الطريق لتيسير السيولة المرورية.

الجدير بالذكر أن الاقصر، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي يهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة المطروحة الحالية 654 مليون جنيه. وجارى العمل في عدد من الترع باعتماد مالى 544 مليون جنية وبطول 185 كيلو متر، كما تم طرح أطوال 38 كيلو متر بتكلفة 110 مليون جنية وذلك في العام المالى 2020/2021 .