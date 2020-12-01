شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الصحة» يختتم زيارته للمنيا: أشاد بمواجهة الموجة الأولى من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختتم وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة، ورئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور أوليفر بتروفيش، مدير القطاع الصحي بمكتب اليونيسف بمصر، زيارتهم لمحافظة المنيا.
كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، ناقشا مع الوفد الإجراءات الخاصة بالبدء في رفع وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في 5 وحدات صحية بـ 3 مراكز بالمحافظة وهي ملوي، بني مزار، المنيا من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيزات وكذلك البرامج التدريبية، لتصبح المنيا نموذجا يحتذي به في خدمات الرعاية الأولية .
وقال «القاضي» إن القطاع الصحي يشهد حاليا نقلة كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطن والتي تأتي في مقدمتها الصحة، حيث تم نهو عدد 79 مشروع بإجمالي تكلفة 913.8 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فضلاً على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق ومتابعة مستمرة للمنظومة الطبية ممثلة في مستشفيات وزارة الصحة وجامعة المنيا.
كما تم إنشاء عدد 10 وحدات رعاية صحية بقري ( المطاهرة، سفاى، منشأة دعبس، منشأة النصر، شوشة، شرارة، سيلة الشرقية، الشيخ مسعود، منشأة حلفا ،جزيرة شارونة ) كما يجري حاليا احلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أولاد الشيخ، وتطوير الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة ضمن مبادرة (حياه كريمة )، كما يجري تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل بأبا الوقف بمركز مغاغة وبقرية حلوة بمركز مطاى.
من جانبها، أشادت الدكتورة هناء سرور بالجهد الذي بذلته المحافظة في مواجهة الموجة الاولي لفيروس كورونا من خلال روح الفريق والدعم اللامحدود من المحافظة للقطاع الطبي، مما ساهم في تقليل تداعيات الموجة الأولى والسيطرة على الوضع بشكل كبير.
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