شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الصحة» يختتم زيارته للمنيا: أشاد بمواجهة الموجة الأولى من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة، ورئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور أوليفر بتروفيش، مدير القطاع الصحي بمكتب اليونيسف بمصر، زيارتهم لمحافظة المنيا.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، ناقشا مع الوفد الإجراءات الخاصة بالبدء في رفع وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في 5 وحدات صحية بـ 3 مراكز بالمحافظة وهي ملوي، بني مزار، المنيا من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيزات وكذلك البرامج التدريبية، لتصبح المنيا نموذجا يحتذي به في خدمات الرعاية الأولية .

وقال «القاضي» إن القطاع الصحي يشهد حاليا نقلة كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطن والتي تأتي في مقدمتها الصحة، حيث تم نهو عدد 79 مشروع بإجمالي تكلفة 913.8 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فضلاً على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق ومتابعة مستمرة للمنظومة الطبية ممثلة في مستشفيات وزارة الصحة وجامعة المنيا.

كما تم إنشاء عدد 10 وحدات رعاية صحية بقري ( المطاهرة، سفاى، منشأة دعبس، منشأة النصر، شوشة، شرارة، سيلة الشرقية، الشيخ مسعود، منشأة حلفا ،جزيرة شارونة ) كما يجري حاليا احلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أولاد الشيخ، وتطوير الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة ضمن مبادرة (حياه كريمة )، كما يجري تطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل بأبا الوقف بمركز مغاغة وبقرية حلوة بمركز مطاى.

من جانبها، أشادت الدكتورة هناء سرور بالجهد الذي بذلته المحافظة في مواجهة الموجة الاولي لفيروس كورونا من خلال روح الفريق والدعم اللامحدود من المحافظة للقطاع الطبي، مما ساهم في تقليل تداعيات الموجة الأولى والسيطرة على الوضع بشكل كبير.