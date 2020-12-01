شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الحوار» تطالب بتحقيق أممي فى جرائم «مليشيا الحوثى» ضد المدنيين باليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان المجذرة التى ارتكبتها مليشيا الحوثي بقرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة بغرب اليمن والتى اسفرت عن مقتل ٧ اشخاص واصابة العشرات من النساء والأطفال.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، تواصل ميليشيا الحوثي ارتكاب جرائمها بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة نهاية عام 2018، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وتأتي هذه المجزرة بحق المدنيين بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون بخط التحيتا الخوخة وراح ضحيتها 12 مدنياً بينهم ستة قتلى وستة جرحى.

وأضافت المؤسسة أن مليشيا الحوثى مستمرة فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية داعية الى تحقيق اممى يوثقها ويقدم مرتكبيها للعدالة الدولية.

وجددت المؤسسة دعوتها لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بضرورة بحث إدراج مليشيا الحوثى وداعميها على قوائم الارهاب وملاحقة مصادر تموليها لايقاف جرائمها ضد الانسانية .