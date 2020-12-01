أهالي قرية «كوم اللوفي» يستقبلون القافلة الطبية المتكاملة لجامعة المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل أهالي قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، الثلاثاء، القافلة الطبية المتكاملة التي أطلقتها جامعة المنيا، لخدمة أبناء القرية في جميع المجالات الصحية والبيئية والبيطرية، ومحو الأمية، ضمن خطة الجامعة لخدمة المجتمع المحيط من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
وقال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن القوافل أطلقت تحت عنوان «معًا في حب مصر»، مؤكدًا تواصل الجامعة مسيرتها في خدمة المجتمع، لتقديم مقومات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين تماشيًا مع رؤيته المستقبلية في تطوير وازدهار القطاع الصحي بالمحافظة.
تضم القافلة خدمات صحية، وبيطرية وزراعية وبيئة ومحو الأمية.
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