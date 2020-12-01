شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لحالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ١٦٠متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت هناء عقيلة رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بقيام الوحدة المحلية بشبراباص بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الارض الزراعية بمساحة ١٦٠متر. وأشارت عقيلة أن حملات الإزالة مستمرة مؤكدة على ضرورة التصدى لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمنع تلك التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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