شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لتنمية مهارات المهندسين الجدد في مجال الشؤون الهندسية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة محافظ الشرقية، أنه تم إقامة دورة تدريبية لتنمية مهارات المهندسين الجدد في الشؤون الهندسية، وتطوير وصقل مهاراتهم وقدراتهم للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

وخلال الدورة قدمت نائبة المحافظ شرحاً تفصيلياً للهيكل الإدارى لديوان عام محافظة الشرقية، والقوانين المنظمة للعمل داخل الإدارات الهندسية ،وكذلك التعريف باللائحة التنفيذية المنظمة للعمل بالديوان العام، كما تناولت قرارت محافظ الشرقية الخاصة بـ «قانون التصالح» .

وأشار الدكتور رضا محمد السيد، مدير مركز التدريب الإداري بالديوان العام، إلى قيام المركز بتنفيذ دورة تدريبية لتنمية مهارات المهندسين الجدد في الشؤون الهندسية، والتي يستفيد منها ٥٠ مهندس خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر الماضي وحتى ٥ ديسمبر الجاري، والتى أقيمت بمكتبة مصر العامة بالزقازيق بهدف صقل مهاراتهم وتأهيلهم للعمل بالإدارات الهندسية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة .

وأضاف أن الدورة استهدفت ركائز أساسية لصقل مهارات المتدربين، ومنها التعريف بملفى التصالح وتقنين الأوضاع والتعدي على أملاك الدولة، وتنمية المهارات السلوكية وتعزيز روح العمل في فريق، بالإضافة إلى المعايير الأساسية لمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية في العمل، فضلا عن تبادل الخبرات بين الكفاءات الحالية والمهندسين الجدد، والتعريف بقوانين الإدارة المحلية المتعلقة بالشؤون الهندسية.

حاضر في الدورة التدريبية المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، والمهندس محمد مدكور المستشار الهندسي للمحافظة ،والدكتور رضا محمد السيد مدير مركز التدريب الإداري بالديوان العام ،والدكتور محمود الوجيه، وكيل المركز ومسئول أبحاث التطوير بالمحافظة ،ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية لتلبية أكبر قدر من الإحتياجات والطلبات التدريبية بالمحافظة، وزيادة عدد المتدربين في جميع الدورات، وكذلك زيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب للإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم ،وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية لتطوير منظومة العمل وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.