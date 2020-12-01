شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لسيبها علينا.. محافظة الجيزة توجه برفع القمامة من شارع التل بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لشكوى عبر صحافة المواطن باليوم السابع بعنوان " انتشار القمامة بشارع لتل وراق العرب الوراق والأهالى يطالبون بحل وجهت محافظة الجيزة مسئولى هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، باتخاذ اللازم لإزالة أسباب الشكوى، ورفع مستوى النظافة بالمنطقة مناشدة الأهالى بعدم إلقاء القمامة بالشارع .

وكان أهالي شارع عفيفي شهاب متفرع شارع التل وراق العرب الوراق محافظة الجيزة، أرسلوا شكوى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم القمامة بالشارع وطالب الأهالى بوضع صناديق القمامة بالمنطقة، وأشار القارئ إلى أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.

وقال فى رسالته "نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ونرجو من الحى رفع القمامة، وناشد المسئولين بضرورة رفع القمامة ومنع وضعها وتراكمها فى الشوارع.



القمامة 2



القمامة

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.