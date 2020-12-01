شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستعرض برامج الوزارة مع محافظ كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت نيفين القباج، وزيرةد التضامن الاجتماعى زيارتها لمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى مع محافظ كفر الشيخ أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات وبرامج الوزارة التى يتم تنفيذها في المحافظة، حيث اتفق الطرفان على زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية.

وتفقدت نيفين القباج يرافقها اللواء جمال نور الدين، جمعية الهلال الأحمر المصرى بمحافظة كفر الشيخ، التى تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعى لشرح واف عن الإمكانيات التى تضمها الجمعية والخدمات الطبية التى تقدمها للمواطنين، خاصة وحدة العناية المركزة التي تم تجهيزها على أحدث مستوى وتضم عشر أسرة، كما أن وحدة الغسيل الكلوى تضم 15 جهازا، بالإضافة إلي جهازين للتنفس الصناعى.

والتقت نيفين القباج العاملين داخل جمعية الهلال الأحمر المصرى، حيث وجهت لهم الشكر علي مجهوداتهم التي يقدمونها للمواطنين، كما طالبتهم بالاستمرار علي نفس وتيرة العمل المتميز وتقديم كل الخدمات المتاحة للمواطنين.