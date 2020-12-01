شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيس مجلس الدولة: 3 آلاف قاضٍ ينظرون قضايا 100 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن جميع قضاة مجلس الدولة متميزون في أداء مهامهم، منذ نشأته عام 1946، وأن وجميع العاملين به رجالًا أشداء حملوا الأمانة وسلموا المهام لبعضهم البعض، وموضحا أن عدد القضاة الآن بالمجلس 3 آلاف قاض ينظرون قضايا 100 مليون مواطن، بقوة 6 آلاف موظف، ويعتبر هذا العمل واجب وطنى عليهم يؤدونه بكل كفاءة وتمييز وانضباط والتزام بمواعيد محددة لتحقيق الإنجاز.

وأضاف أن الجميع في مجلس الدولة متميز، والمجلس بدأ بعدد قليل في سنة 46، ولكن بأسهم شديد، تسلمنا منهم الأمانة، وأصبح اليوم عدد رجال المجلس يزيد عن 3000 ينظرون قضايا 6 ملايين موظف وهذا واجبهم.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين، وأضاف حسام الدين، أن التجمع في هذا اليوم ليس بغرض تبادل الكلمات بالنظام البرتوكولى ، ولكن للحديث بلغة الأرقام والتى لا كذب فيها، ومن أجل الحديث أيضًا عن من تم إنجازه في عام قضائي واحد، من عدد القضايا والفتاوى التى صدرت خلال هذا العام .

ينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان" الوفاء والانجاز"، لتكريم ايضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.