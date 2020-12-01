شكرا لقرائتكم خبر عن تربية رياضية حلوان تطلق المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية تحت شعار "عيشها ببساطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية تربية رياضية بنات جامعة حلوان المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية 2020 / 2021، مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حنان السيد عميد الكلية، والدكتورة الهام عبد المنعم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأقيم المهرجان تحت شعار عيشها ببساطة وتضمن المهرجان عروض رياضية وتمرينات إيقاعية وعروض مسرحية وفقرات غنائية وألعاب ثقافية ومعروضات فنية تضمنت انتاج الطالبات من الحرف اليدوية والتابلوهات الفنية.

وأوضحت الدكتورة حنان السيد، فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن هذا الجيل من الطالبات يتمتع بمميزات كبيرة ولديهن القدرة على بناء الذات، مؤكدة على المنافسات التى يتضمنها المهرجان تعمل على تعزيز قيم التنافس بين الطالبات وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعى، كما تساهم إقامة المهرجانات الطلابية على دمج الطلاب فى المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدى إلى تعميق الانتماء للوطن.

وقد عقدت فعاليات المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية تحت إشراف الدكتورة رشا السعيد، مدير رعاية الشباب بالكلية، والدكتورة هبة رضوان رائدة الاسرة.



















































