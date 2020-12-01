تحصيل 315 ألف و 247 جنيها مستحقات عامل مصرى بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى صرف مستحقات المواطن المصرى " أحمد .س" وبلغت 75 ألفاً و599 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 315 ألفا و 247 جنيها تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطن المذكور حتى تم صرفها من بنك الراجحى، فضلا عن حصوله من كفيله على تأشيرة خروج نهائي وبذلك تم تسوية شكواه الواردة، وقدم الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على مساعدته فى الحصول على مستحقاته كاملة.
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