شكرا لقرائتكم خبر عن 35.4 مليون جنيه تعويضاً لـ 17 مصريا توفوا بـ "كورونا" فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن استحقاق أسر 17 عاملا مصريا يعلمون بالقطاع الصحى بالمملكة العربية السعودية، وافتهم المنية بسبب الإصابة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعويضا يصل إلي 8.5 مليون ريال سعودى ، أى ما يوازى 35 مليونا و445 ألف جنيه مصرى، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بالمملكة الذى أقر 500 ألف ريال لذوى المتوفين بسبب الفيروس من العاملين بالقطاع الصحى بالمملكة .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة ، لفت فيه الملحق العمالي أحمد رجائى رئيس المكتب بالرياض، إلى أنه جاري التنسيق مع الشئون القنصلية بالرياض في هذا الخصوص، حيث تم حصر حالات الوفاة بدائرة اختصاص القنصلية العامة وبلغت 17 حالة وتم مخاطبة وزارة الصحة السعودية لمعرفة آلية صرف المستحقات.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودى برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز قرر في وقت لا حق صرف مبلغ 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لذوى المتوفين بسبب فيروس كورونا بالمملكة من العاملين بالقطاع الصحى سواء العام أو الخاص، ويشمل السعوديين وغير السعوديين العاملين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، ويعمل بأثر رجعي منذ تسجيل أول إصابة بـ كورونا في السعودية بتاريخ 2 مارس 2020.