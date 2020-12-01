شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف شبرا يعلن خطة "الكنائس" خلال الصوم للتعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية، خطة جديدة بدءاً من اليوم الثلاثاء، للتعامل مع صيام عيد الميلاد، خلال فترة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال الأنبا أنجيلوس في بيان، بسبب الانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا وقوة الإصابات التى أدت إلى وفاة العديد من المصابين ولحرصنا على التقليل من فرص الإصابة، فتقرر اقتصار الخدمة بكنائس المنطقة طوال فترة الصوم المقدس على، صلاة القداس الإلهي ويكون بسابق الحجز للعدد المسموح به لكل كنيسة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية قبل دخول الكنيسة وطوال فترة القداس.

وتابع الأنبا أنجيلوس، أن تكون صلوات الجنازات تقتصر الحضور على عدد لا يتجاوز الخمسين فرداً مشتملاً أسرة المتوفى، وتعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، واستمرار متابعة الافتقاد تليفونياً.

واستطرد الأنبا أنجيلوس:" مُصلين ورافعين قلوبنا إلى الثالوث القدوس أن يعيننا ويرفع هذه الغُمَّة عن العالم أجمع ببركة والدة الإله القديسة مريم والقديس يوسف النجار والكاروز مار مرقس الإنجيلي والشهيد وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني وكافة الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والخدام وكل الشعب المحب للمسيح".

فى سياق متصل، بدأت اليوم الثلاثاء، كنائس شبرا الجنوبية، في تطبيق الخطة الجديدة، التى أعلنها الأنبا مكارى أسقف الإيبارشية، للتعامل مع كورونا، والتى سوف تستمر حتى نهاية يناير 2021، وقد أعلن الأنبا مكارى قائلا: "بعدما أعلنت الدولة المصرية رسميًا يوم الأحد 22 نوفمبر، دخول مصر الموجة الثانية لجائحة كورونا، وحرصًا من الكنيسة على صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من انتشار العدوى؛ وجدنا لزامًا علينا من قِبَل مسؤوليتنا الرعوية وحكمة ترتيب الأولويات أن يتم ما يلى، تعليق خدمات التربية الكنسية – مدارس الأحد- بكل فعالياتها، وتعليق كل الاجتماعات العامة والنوعية والفئوية،وتعليق كافة التجمعات والأنشطة الكنسية، بخلاف الخدمات الطقسية".