شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمود زكى رئيسا لجامعة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمود أحمد زكى محمد رئيسًا لجامعة طنطا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود زكى، حصل على درجة بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى عام 1987، ودرجة الماجستير فى عام 1992 ثم درجة دكتوراه الفلسفة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تصميم المستشفيات فى عام 1995.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أعلن عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة فى الجامعات المصرية.



وجاءت التعيينات على النحو التالى:-

1- الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيسا لجامعة الإسكندرية.

2- الدكتور جمال عبد الرحمن محمد علي، نائبا لرئيس جامعة بنى سويف لشئون التعليم والطلاب.

3- الدكتور سامح المراعى، نائبا لرئيس جامعة بني سويف، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

4- الدكتور جمال محمد شحاتة، عميدا لكلية التجارة جامعة القاهرة.

5- الدكتور أحمد جلال جاد، عميدا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.

6- الدكتور سامح حمدي سرور، عميدا لكلية الصيدلة جامعة حلوان.

7- الدكتورة ميرفت أمين قاسم، عميدا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية.

8- الدكتور محمد عبدالحميد فايز، عميدا لكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية.

9- الدكتور أمجد حامد عبدالرازق عمارة، عميدا لكلية التجارة جامعة المنوفية.

10- الدكتور محمود محمد سليمان الجعيد، عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة.

11- الدكتور نصر عبدالوهاب محمد، عميدا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

12- الدكتور كريم مصلح عيسى، عميدا لكلية آداب جامعة سوهاج.

13- الدكتور عبدالحميد غلاب، عميدا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ.

14- الدكتور بدر عبدالعزيز، عميدا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.

15- الدكتور حاتم السيد أمين، عميدا لكلية طب أسنان جامعة طنطا.

16- الدكتور سحر عبدالستار إمام، عميدا لكلية الحقوق جامعة السادات.

17- الدكتور محمد صالح هاشم حماد، عميدا لكلية العلوم الإدارية أكاديمية السادات.

