غسلوا 15مليون جنيه في العقارات.. ضبط 5 تجار مخدرات في مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية قاموا بغسل أموالهم حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. كانت الإدارة تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة أشخاص (لهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة مرسى مطروح) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (15 مليون جنيه) تقريباً، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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