بعد 3 جرائم.. سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عاطلين كونا تشكيل عصابي لسرقة حقائب السيدات في الغربية. كانت أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من (شخصين - مقيمان بالغربية) تخصصا في ارتكاب حوادث خطف حقائب السيدات، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض "مطواة" - دراجة نارية بدون لوحات معدنية)، واعترفا بارتكابهما (3) وقائع بذات الأسلوب، وأقرا بأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وأرشدا عن المسروقات (حقيبة يد – هاتف محمول – مبلغ مالي – بطاقة رقم قومي 2 فيزا كارت). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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