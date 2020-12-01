ضبطه في وضع مخل.. النيابة تحقق مع عامل حرق جده في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تباشر نيابة 15 مايو التحقيق مع عامل وصديقه بتهمة قتل جد الأول بعدما ضبطه يمارس الرزيلة داخل شقته.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة 15 مايو بلاغًا بالعثور على جثة متفحمة في منطقة جبلية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، حيث تبين أن الجثة لمسن في العقد الخامس من العمر، وبإجراء التحريات تبين أن حفيد المجني عليه وصديقه وراء ارتكاب الواقعة فتم ضبطهما.

واعترف حفيد الضحية أمام رجال المباحث أنه يوم الواقعة ضبطه جده يمارس الرزيلة مع فتاة داخل شقته، فطردها ثم نشبت مشاجرة بينهما، تطورت إلى شجار بالأيدي، فاعتدى على جده بالضرب حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه.

وأضاف المتهم أنه استعان بصديقه وألقوا جده في المنطقة الجبلية حيث عثر عليه، وسكب عليه كمية من البنزين وأشعل النار فيه حتى تأكد من وفاته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وتسليمه لذويه لدفنه، واستدعت الفتاة التي كانت بصحبة المتهم لسماع أقوالها.