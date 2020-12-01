ما طرق الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي؟.. مصدر بـ"الكهرباء" يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح :

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك ثلاث طرق للإبلاغ عن سرقة أي مواطن للتيار الكهربائي بطريقة غير شرعية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يتم من خلال الإبلاغ عن تلك المخالفة بإدارة الكهرباء التابعة لها المنطقة أو المشترك التي تقوم بالمعاينة والتأكد من صحة البلاغ، ويعقبها القيام بعمل محضر ضبطية قضائية لمَن قام بسرقة التيار، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن السرقة من خلال مباحث الكهرباء التي تقوم بإجراءات إدارة الكهرباء أيضًا، وأخيرًا يمكن الإبلاغ أيضًا عن السرقة من خلال موقع وزارة الكهرباء الذي تقوم بتحويل تلك الشكوى إلى الشركة التابع لها المشترك.

وردًّا على سؤال "الخليج 365" الخاص عند قيام أحد السكان "المستأجر" القاطنين في العقار بسرقة التيار، فعلى مَن يتم تطبيق العقوبة، أكد المصدر أن شركة الكهرباء أو المباحث تقوم بتحرير محضر الضبطية القضائية أو السرقة على صاحب الوحدة السكنية الموجود فيها وليس على مالك أو صاحب العقار، أما في حالة قيام مباحث الكهرباء بتحرير المحضر على صاحب العقار بالخطأ، فيجب على المواطن صاحب العقار القيام بتقديم تظلم إلى شركة الكهرباء التابع لها، ثم تقوم الشركة بتشكيل لجنة تقوم بعمل تحريات عن صحة التظلم، ومَن المنتفع الحقيقي من تلك الوحدة السكنية المالك أم المستأجر.

وتابع المصدر بأن محضر الضبطية القضائية أو محضر مباحث الكهرباء يتم تطبيقه على الشخص الموجود داخل الوحدة؛ أي المنتفع بها.