سامح شكري يتوجه إلى الرياض لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، متجها إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، لترؤس لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية، والتي تعقد على مستوى وزيري خارجية البلدين، علمًا بأنه قد سبق ذلك اجتماعات تنسيقية لكبار المسؤولين بمشاركة مساعدي وزيريّ الخارجية من الجانبين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر شكري والوفد المرافق له علي الطائرة السعودية المتجهة إلى الرياض.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن أعمال اللجنة سوف تشهد حوارًا مُعمقًا بين البلدين الشقيقيّن حول التحديات المتنامية، التي تشهدها المنطقة وسبل التعاطي مع التطورات المُتسارعة التي تشهدها الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين، وتأكيدًا على التضامن المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة ما يُهدد أمنهما واستقرارهما والأمن القومي العربي بشكل عام، فضلاً عن مناقشة سبل دفع أوجه التعاون الثنائي لآفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة، وبما يعكس توجيهات القيادة السياسية في البلدين في هذا الصدد.