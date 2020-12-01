شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 6335 فدان من محصول القمح بالإسكندرية.. و«الوزارة» توضح المُستهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالإسكندرية، إنه تم زراعة 6335 فدان من محصول القمح للموسم الجاري 2020، منذ 15 نوفمبر الجاري وحتى الآن.

وأضاف «صالح» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن المساحة المقررة لزراعتها بمحصول القمح هذا العام 2020، تصل إلى 74 ألف و702 فدان، موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة، مشيرًا إلى أنه «جرى توفير تقاوى القمح للمحصول الجديد في إدارتي العامرية والمعمورة الزراعيتين، إذ تم توفير أصناف جيزة 171 وجيزة 168 وسدس 14 ومصر 1و مصر 2، وجميزة 9، فيما تم منع زراعة صنف جميزة 11 في الإسكندرية بسبب إصابتها بالصدأ الأصفر العام الماضى خاصة واننا مقبلون على فصل الشتاء».

بدورها، أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، بدء زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح، بزمام الإدارات الزراعية.