شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تدريبي حول «الفصل المقلوب ضرورة في جائحة كورونا» بتربية العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم في كلية التربية بجامعة العريش، اليوم الثلاثاء، لقاء تدريبيا تحت عنوان: «الفصل المقلوب.. ضرورة في ظل جائحة كورونا».

وأكد الدكتور صالح محمد صالح، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم‏ في كلية التربية بجامعة العريش، أن هذا التدريب يأتى استجابة لما تفرضه الأحداث على العالم بأسره، وفى ظل ظروف استثنائية لم يمر بها العالم من قبل، وأيضا في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أنه تمت دعوة كل المهتمين بالعملية التعليمية من داخل المجتمع الجامعى أم خارجه لحضور هذا اللقاء التدريبى الأول من نوعه، وهو تحت عنوان: «الفصل المقلوب.. ضرورة في ظل جائحة كورونا».

وأشار صالح إلى أنه يقوم بالتدريب الدكتور محمد رجب فضل الله، أستاذ المناهج وتعليم اللغة العربية والعميد الأسبق لكلية التربية بالعريش، ويعاونه الدكتور إبراهيم فريج حسين أستاذ المناهج وتعليم اللغة العربية المساعد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان عبدالعال مدرس المناهج وطرق تدريس الاقتصاد المنزلى والمدربة الدولية المعتمدة، والدكتور محمد علام مدرس المناهج وطرق تدريس الرياضيات ومنسق التعليم الإلكترونى المدمج.