شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، من حملات رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، فضلا عن تكثيف حملات الإزالة على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكانية ،حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

ومن جانبه ترأس على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع الإشغالات بمشاركة إدارتي الإشغالات والإزالات بالمجلس، وشرطة المرافق، شملت شوارع جمعية الجمل وبورسعيد وسعد زغلول، وتم رفع كافة الإشغالات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما قاد رئيس حى أول الزقازيق، بالتعاون مع قسم الاشغالات بالحي، والعميد عاطف هيكل مدير شرطة المرافق، حملة لرفع الاشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابى وميدان التحرير، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة، وكوبرى أبوعميرة دون تهاون مع المخالفين

بينما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالإشتراك مع شرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات بنطاق المركز، وتم إزالة ورفع كافة الإشغالات بطريق هرية الجديد والقديم، وشارع التجنيد وطريق الزقازيق بلبيس، شملت تشوينات وفراشات الفاكهة والخضار والأكشاك المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي سياق متصل نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجمعية الزراعية بالزنكلون، وقوة أمنية من مركز الشرطة، حملة لإيقاف أعمال بناء سور من الدبش الأبيض على الأرض الزراعية بقرية الزنكلون، وتم إزالة السور بالكامل ومساواته بسطح الأرض، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.