شكرا لقرائتكم خبر عن جهود للقضاء على مناطق التكدس وحماية أرواح المواطنين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة أسوان الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه أعلى مزلقان منطقة السيل بوسط مدينة أسوان وبطول 750 متر وبإرتفاع 6 متر بنظام 2 كوبرى في إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر حيث تم عمل الجسات الأرضية تمهيداً لوضع التصميم الإنشائى النهائى وذلك من خلال لجنة فنية بمرافقة نائب المحافظ أحمد شعبان، كما تم عمل الجسات أيضاً لكوبرى آخر فوق مزلقان المضيق على طريق أسوان / القاهرة الزراعي بنفس المواصفات .

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن تنفيذ هذه الكبارى سيساهم في تخفيف التكدس والإزدحام لحركة المركبات والسيارات سواء في منطقة السيل الجديد وربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها أو على الطريق الزراعي الشرقي، بالإضافة إلى الحفاظ على حياة المواطنين .