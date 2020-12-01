شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان الاجتماعي بالسبيل للمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة رفح بشمال سيناء عن تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية في حي السبيل بالعريش إلى المنقولين من رفح والشيخ زويد الفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي يوم الخميس المقبل.

وأكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، على تسليم الفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي بالعمارات أرقام ( ٥٠،٤١،٤٠،٣٨ ) والمتخلفين عن الاستلام في العمارات السكنية أرقام ( ٤٩،٤٨،٤٣،٤٢،٣٩).

أضاف رئيس مركز ومدينة رفح، أنه على المواطنين المستحقين ضرورة التواجد يوم الخميس القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا أمام العمارات السكنية المذكوره في حى السبيل بالعريش لاستلام المفتاح الخاص بالوحدة السكنسة الموضح رقمها بالعقد الذي استلمه من قسم الإسكان بمجلس مدينة العريش.