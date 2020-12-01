شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهى والورش والمولات (صيفى وشتوى) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ تنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية رسميًا بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمقاهى والكافيهات والمطاعم والورش ومحلات الأعمال الحرفية، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق أول ديسمبر 2020، تطبيقًا للقرار الصادر من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والذى يحدد مواعيد غلق المحال صيفًا وشتاءًا.

وكان وزير التنمية المحلية صرح بأنه سيتم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وزارة الداخلية في المحافظات المختلفة لتطبيق المواعيد الجديدة والتى تهدف لتحقيق الانضباط فى الشارع وكذلك القضاء على العشوائيات وتخفيض حدة الضوضاء وعدم ازعاج المواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة، خصوصًا فى ظل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

جدول مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020:

البيان صيفًا شتاءًا فتح غلق فتح غلق مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات فى المولات وخارجها 5ص 1ص 5ص 12م وتكون مواعيد الغلق أيام الخميس والجمعة والأجازات وفى الأعياد الرسمية أيضًا الواحدة صباحًا شتاءًا مواعيد غلق محلات خدمة تيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل تعمل تلك المحلات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءًا مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية 8ص 7م 8ص 6م يستثنى من القرار الورش على الطريق وكذلك الورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين مواعيد غلق محال السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات تلك المحال مستثناة من قرارات المواعيد

وكان قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حدد موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفى المذكور في القرار ليبدأ العمل به اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، ويستمر التوقيت الصيفى حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ويبدأ بعدها تنفيذ التوقيت الشتوى.