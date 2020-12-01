شكرا لقرائتكم خبر عن رضوان يتابع البث المباشر لمنصة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع حمزه رضوان وكيل وزارة التربيةوالتعليم بشمال سيناء منصة البث المباشر للثانوية العامة والتى تبث من قاعة التطوير التكنولوجى بالمديرية وذلك بحضور أشرف عبدالعزيز، منسق عام المنصة و محمد العيسوي مدير إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية. وأكد رضوان علي بث مختلف المواد الدراسية مباشرة لطلبة الثانوية العامة.. حيث كان البث خاص بمادة الجيولوجيا أشار الي ان منصة البث المباشر هى الأولى من نوعها مقارنة بباقى محافظات الجمهورية والتى تهدف الى شرح مباشر لحصص افتراضية اون لاين للشهادة الثانوية والشهادة الإعدادية ليس داخل شمال سيناء فقط ولكن لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية وخدمة ابنائنا الطلاب بالخارج. لفت الي ان المنصة تبث المواد الدراسية خلال الفترة الصباحية و حتى الساعة الواحده ظهرا، مع تسجيل الحلقات الدراسية ورفعها على قناة معلم اون لاين. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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