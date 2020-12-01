شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة العريش تتابع الدراسة في مدرسة ثانوية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت مني ابو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية يرافقه عز عزازي، وكيل الإدارة متابعة انتظام الدراسة في مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش. وأكدت ابو المعاطي على حضور طابور الصباح والاستماع إلى الإذاعة المدرسية، ومتابعة انتظام الدراسة خلال الحصة الأولى من اليوم الدراسي. وشددت ابو المعاطي على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير والتعقيم الدوري للمدرسة مع ارتداء الطالبات للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد بين الطالبات. بدوره أكد عز عزازي وكيل إدارة العريش التعليمية، على انتظام الدراسه في المدرسة.. مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة المدرسة في خدمة العملية التعليمية. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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