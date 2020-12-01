شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 إلى الأحد 06 ديسمبر 2020. وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة: -

اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020:

السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح ) الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة )

يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم بورسعيد - العريش - رفح ) الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة ) .

- يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 :

لا يوجد أمطار وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.