شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر: مجدى الحسانى قائماً بأعمال النقابة العامة للعاملين بالبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبريد التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، اختيار مجدى فؤاد الحسانى نائب أول رئيس "النقابة"، قائما بأعمال النقابة العامة لحين إجراء انتخابات، وذلك خلفاً لرئيس النقابة العامة سعيد حسيب والذى انتقل إلى رحمة الله قبل أيام قليلة، وذلك طبقا للائحة ، ولقانون النقابات العمالية.

وقال محمد وهب الله أمين عام اتحاد عمال مصر، إن القرار جاء خلال اجتماع لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبريد التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمشاركة عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، نائب رئيس اتحاد عمال مصر.

وبدأ الاجتماع بدقيقة حداداً على روح رئيس النقابة العامة السابق ،ودارت نقاشات تركزت جميعها على أهمية الإلتزام بالقانون واللائحة ،وكذلك بث روح التماسك والوحدة من أجل الحفاظ على تماسك وقوة النقابة العامة بإعتبارها من النقابات الإستراتيجية التى تضم فى عضويتها 50 ألف عامل منتشرين على مستوى الجمهورية، وتتعامل بشكل يومى مع المواطن، حيث تعتبر النقابة العامة للعاملين بالبريد ضمن الـ27 نقابة عامة العضوة فى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.