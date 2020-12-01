شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٥٠ دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :- - القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة - أسيوط / أسوان مدة ٤٥ دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة خامسا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.