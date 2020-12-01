شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تصدر عددًا خاصًا من مجلة "مصر معاك" للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثالث والعشرين من مجلة "مصر معاك" والذى حرصت الوزارة على أن يحمل طابعًا خاصًا، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رعايته لمبادرة اتكلم عربى، لدورها في تعميق الهوية المصرية وتعريفهم بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

ويضم العدد أيضا، تفاصيل انطلاق الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة الدكتورة "نعمت شفيق" ونخبة من الوزراء ورجال الصناعة.

وهذا العدد أيضًا، رصد مشاركة المصريين بالخارج فى التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بجانب رسائل السفيرة نبيلة مكرم للمصريين بالخارج وتفاصيل الموضوعات الأخرى، تجدونها في المجلة .







