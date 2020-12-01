وزيرة التضامن تفتتح اليوم مشروع "سلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى"بكفر الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء زيارة لمحافظة كفر الشيخ، تستهلها بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة.
كما من المقرر أن تتفقد وزيرة التضامن جمعية الهلال الأحمر المصرى بالمحافظة، والتى تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين، كما تتفقد أيضًا دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع للأيتام.
وتفتتح نيفين القباج، خلال الزيارة، مشروع فرصة «سلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى» بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بالتنسيق والتدريب والتنفيذ مع وزارة الزراعة بمدينة بلطيم، حيث ستسلم 620 مشروعًا بتكلفة 15 ألف جنيه لكل مشروع، كما ستتفقد أيضًا معرض الحرف التراثية والأسر المنتجة والتكوين المهنى ومنتجات السجاد والكليم بالمعرض بحديقة صنعاء بالمحافظة.
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