شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات ديسمبر بجداول منظمة منعا للتزاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر.

وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف، ولذلك تم إصدار تعليمات إلي جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

وأضاف عشماوي، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تم التنبيه علي كافة الفروع بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار الفيروس مع وجوب الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومى الخميس والأحد الموافقين 3 و6 ديسمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و 8 ديسمبر.

وأشار عشماوي إلي أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري، كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا علي سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.