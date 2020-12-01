منتهى الحزم.. توجيه عاجل من الحكومة للمحافظات بشأن المواعيد الجديدة للمحلات والمطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المحافظين بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم و"المولات" التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم؛ وذلك في إطار متابعة الوزارة لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية و"المولات" التجارية، والذي سيبدأ تطبيقه من اليوم.

كما وجه وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة، بالإضافة إلي ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وطالب غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش و"الكافيهات" والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين للقرار، مؤكداً أن تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.

وأكد أن المواعيد الجديدة للمحلات والتي سيتم تطبيقها بداية من اليوم الثلاثاء ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا؛ من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية.

كما طالب المواطنين بضرورة التعاون مع كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لأن الهدف الرئيس لتلك القرارات هو مصلحة المواطن والحفاظ علي موارد الدولة.