ضوابط البناء ومواعيد غلق المحلات.. قراران حكوميان يبدأ تطبيقهما اليوم (شروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تبدأ الحكومة من اليوم الثلاثاء، تطبيق إجرائين جديدين، الأول خاص بعملية البناء، والثاني الخاص بتنظيم مواعيد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي بداية من 1 ديسمبر 2020.

مواعيد عمل المحلات والمقاهي

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق أول ديسمبر 2020.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

وقال وزير التنمية المحلية إنه وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

- رسميًا.. الحكومة تعلن مواعيد غلق المحلات والمطاعم.. والتطبيق أول ديسمبر

- مرتان.. تعرف على بداية ونهاية تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحلات

- "شغالة 24 ساعة".. تعرف على المحال والورش المستثناة من مواعيد الغلق اليومية الدائمة

- مستند| ننفرد بنشر المقترح النهائي لمواعيد غلق وفتح المحال - 7 أنشطة

- "مواعيد دائمة وفئات مستثناة".. ما نعرفه عن قرار "فتح وغلق المحلات والمقاهي"

- تعمل دون استقبال الجمهور.. 4 أنشطة مستثناة جزئيا من مواعيد الغلق الدائمة

- الحكومة تحسم الجدل بشأن تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع مواعيد غلق المحلات

اشتراطات البناء الجديدة

يبدأ مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموافق 1 ديسمبر العمل وفق اشتراطات البناء الجديدة التي تم التوصل إليها خلال الفترة السابقة، على ان تكون الاشتراطات مؤقتة وغير دائمة في الوقت الحالي.

ومنحت الحكومة 6 أشهر مرحلة انتقالية لتطبيق الضوابط الجديدة للبناء بشكل مؤقت على أن يتم وضع التصور النهائي لمنظومة البناء في نهاية الـ6 أشهر وعرقها على الرئيس السيسي لاعتمادها.

وحتى الآن لم تعلن الحكومة رسميا ما الصيغة المعتمدة من أجل العمل بها في تراخيص البناء خلال المرحلة الانتقالية.

- "مقترح يخضع للدراسة".. ننفرد بضوابط اشتراطات البناء والتراخيص خلال المرحلة الانتقالية

- البداية بالمكاتب الهندسية.. 5 خطوات لاستخراج تراخيص البناء الجديدة- "مقترح"

- منع البناء على 62.5% من المحافظة.. ننشر مشروع اشتراطات البناء الجديدة في الجيزة

- القاهرة تودع الأبراج.. ارتفاعات جديدة للبناء في العاصمة والحد الأقصى 6 أدوار

- الجراج إجباري و6 أدوار حدًا أقصى.. ننشر ملامح منظومة البناء الجديدة