شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستجيب لـصحافة المواطن.. إنشاء كوبرى مشاة أعلى مزلقان عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك القارئ حسن منصور أحمد بصور لاستجابة محافظة القاهرة لمطالب أهالى سكان حى عين شمس التى تم نشرها عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 بخصوص إنشاء كوبرى علوى آمن لعبور المشاة أعلى مزلقان السكة الحديد بحى عين شمس ضمن خطة تطوير حى مصر الجديدة ومدينة نصر.

تأتى هذه الاستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365.