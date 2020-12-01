شكرا لقرائتكم خبر عن 97% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الإعلانات عن تخفيضات وهمية بالسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هلل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى الإعلان عن تخفيضات وهمية للسلع فى الأوكازيونات، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى الإعلان عن تخفيضات وهمية. وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى الإعلان عن تخفيضات وهمية للسلع فى الأوكازيونات، بينما عارض 3% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى الإعلان عن تخفيضات وهمية.

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